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Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович 0 11040

Умер народный артист Беларуси Александр Тиханович. Информацию об этом разместила в социальных сетях его дочь Анастасия Тиханович.

velcom открыл «умное» ТВ для абонентов всех мобильных операторов 0 824

Компания velcom предоставила возможность пользоваться своим интерактивным телевидением voka абонентам всех операторов мобильной связи по всей стране. В Первый месяц смотреть ТВ можно бесплатно.

Валерий Малашко назначен министром здравоохранения Беларуси 0 2568

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Малашко министром здравоохранения.

Безвизовый режим в Беловежской пуще планируется распространить на Брест 0 232

Об этом заявил на заседании облисполкома его председатель Анатолий ЛИС, передает корреспондент БЕЛТА.
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