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Гандболисты сборной Беларуси вышли в 1/8 финала чемпионата мира 0 152

В последнем матче предварительной группы С белорусы встречались с командой Венгрии и добились победы со счетом 27:25 (15:13).

В ЕРИП рассказали, как минчанам правильно вводить данные счетчиков воды 0 620

Важно помнить, что вводить надо текущие данные счетчиков, а не расход воды. Система сама рассчитывает расход", - пояснили в ЕРИП.

На «Евровидении-2017» Беларусь представит группа Naviband 0 792

20 января состоялся финальный концерт национального отбора на «Евровидение».

Родительским комитетам в школах и садах запретили собирать деньги 0 1148

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