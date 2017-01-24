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Посещение шестого школьного дня будет добровольным для учащихся 0 44

Посещение шестого школьного дня будет добровольным для учащихся. Об этом говорится в комментарии Министерства образования. Текст комментария размещен на сайте ведомства.

Оттепель придет в Беларусь к концу недели 0 140

Уже в предстоящие сутки морозы отступят. Атмосферные фронты вновь принесут облака, осадки.

"Никаких поборов в школах быть не должно" - Кочанова 0 112

Никаких поборов в школах быть не должно. Об этом заявила глава Администрации президента Беларуси Наталья КОЧАНОВА.

Свыше 10,7 тыс. новых квартир построили в Минске в 2016 году 0 16

Свыше 10,7 тыс. новых квартир построили в Минске в 2016 году, что на 4 тыс. меньше уровня 2015-го, сообщили в главном статистическом управлении города.
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