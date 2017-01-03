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Пик морозов позади - они начнут постепенно ослабевать, им на смену придут снег, порывистый ветер и метели.

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В стране изменяются правила приема в учреждения высшего и среднего специального образования.

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ALPRO - европейский первопроходец и лидер рынка напитков и продуктов питания растительного происхождения.
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"Аргументы и факты" в Беларуси № 01.

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