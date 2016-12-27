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Изменен график работы общественного транспорта Минска 31 декабря - 2 января 0 588Наземный транспорт в Минске 1 января будет работать до 5 часов утра. Станции метро «Немига», «Купаловская» (выход к пр. Независимости), «Октябрьская», «Фрунзенская» закроются для входа пассажиров в 4.15, остальные - в 4.00.
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