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Дни скидок проведут в феврале крупные магазины Минска 0 412

Акции "День скидок" на непродовольственные товары пройдут в торговых организациях Минска в феврале, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Лукашенко 3 февраля проведет встречу с представителями общественности и СМИ 0 192

Мероприятие пройдет в расширенном формате под общим названием "Большой разговор с Президентом", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Белорусы завоевали первое «золото» на Универсиаде-2017 в Казахстане 0 252

Белорусская конькобежка Марина Зуева показала лучшее время на дистанции 3000 м и выиграла золотую медаль.

Чего ждать от февраля? Какие важнейшие изменения произойдут в стране? 0 1072

Увеличение пособий по уходу за ребенком, «жировки» по новым тарифам и пятидневный безвизовый режим для иностранцев. В традиционной рубрике «АиФ» разобрался, что изменится в Беларуси в феврале.
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