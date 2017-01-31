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Белорусские теннисисты победили сборную Румынии в матче Кубка Дэвиса 0 864

Команда Беларуси обыграла сборную Румынии со счетом 3:2 в матче I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В белорусских школах может увеличиться количество уроков труда 0 604

Министерство образования Республики Беларусь считает, что этому можно посвятить шестой школьный день.

Беларусбанк начал выдавать льготные кредиты на жилье под 11,5% 0 2224

В банке обратили внимание, что в первую очередь на льготные жилищные кредиты «Беларусбанка» могут рассчитывать ветераны боевых действий на территории других государств.
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