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Президент рассказал о национальной идее Беларуси 0 216

Белорусы пока не пришли к созданию национальной идеи, а выдумать ее невозможно.

Белорусская конькобежка Марина Зуева стала 2-кратной чемпионкой Универсиады 0 164

Белорусская спортсменка завоевала вторую золотую медаль на XХVIII Всемирной зимней Универсиаде-2017 в Казахстане.

Беларусбанк начал выдавать льготные кредиты на жилье под 11,5% 0 1216

В банке обратили внимание, что в первую очередь на льготные жилищные кредиты «Беларусбанка» могут рассчитывать ветераны боевых действий на территории других государств.
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